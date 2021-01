Michela Quattrociocche, il bikini total white mostra troppo – FOTO

Michela Quattrociocche in uno splendido bikini tutto bianco che mostra la perfetta silhouette dell’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche in un bellissimo primo piano laterale e con lo sguardo distratto da qualcosa. Un’immagine o un ricordo riaffiora nella sua mente mentre spia dal finestrino dell’auto dove viaggia. Espressione molto pensierosa, ma si non riesce a capire altro dato che l’attrice non lascia alcun indizio. Scrive solamente accanto alla foto: Il viaggio è l’unica cosa che compri che ti rende più ricco. Sicuramente una delle cose che maggiormente manca in questo periodo turbolento è proprio viaggiare. Visitare nuovi posti, entrare in contatto con altre culture…occasioni rare per spezzare la routine. La foto è un tributo alla bellezza genuina di Michela: viso poco truccato, vi è solo un accenno di mascara che definisce le ciglia ed un gloss dall’effetto naturale che sottolinea le labbra carnose. In tanti a condividere sia il pensiero di Michela che a contemplarne la bellezza.

Michela Quattrociocche, il bikini peccaminoso

Michela Quattrociocche tra le storie di Instagram ha postato una foto che la ritrae in bikini total white, una notevole visione marina. In riva al mare, la giovane attrice si lascia fotografare in tutto il suo splendore. Fisico scolpito, addome piatto e gambe chilometriche. Il viso è coperto dalla chioma fluente mora. Il tutto è uno spettacolo. Michela sta vivendo – come tutti noi del resto – dei momenti di nostalgia in cui le foto al mare o durante i momenti di svago si possono solo guardare sperando sicuramente in tempi migliori.

Innamoratissima di Giovanni Naldi, la Quattrociocche è circondata da tantissimo amore, sia del fidanzato che delle figlie.