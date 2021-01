Milly Carlucci e il sogno da bambina: “Come è cambiata la mia vita”

Milly Carlucci svela un retroscena del suo passato: una sua passione sarebbe potuta diventare il suo lavoro, cosa è successo da bambina

E’ una conduttrice nota e affermata, il pubblico la adora soprattutto per le ultime performance del programma Ballando con le stelle, stiamo parlando di Milly Carlucci che presto tornerà in tv con la seconda edizione di Il cantante mascherato. Donna elegante e di classe, amata dagli italiani che sono soliti seguirla a lavoro e sui social, c’è una cosa però che nessuno conosce. Si tratta di un retroscena del passato, un evento molto importante che ha cambiato la vita della presentatrice della Rai.

Milly Carlucci: qual era il suo sogno da bambina?

“Credevo che la mia carriera sarebbe stata quella”. Ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera parlando della sua passione che nessuno conosce. La Carlucci, infatti, ha raccontato che il successo nel mondo dello spettacolo non se lo sarebbe mai immaginato. “Non lo avrei mai detto quandoda bambina pattinavo a Udine – rivela – convinta che la mia carriera sarebbe stata quella di una campionessa sulle quattro rotelle”. Proprio così, Milly sognava di diventare una campionessa del pattinaggio sul ghiaccio ed era anche molto brava! Durante l’intervista continua a spiegare che non ha potuto portare avanti la sua passione poiché all’epoca a Roma c’era soltanto una pista ed era lontana dal suo quartiere. “Era diventato impossibile proseguire nell’attività agonistica, così mi misi ad allenare una squadra di bambini”. Ha aggiunto.

Milly è una donna dalle mille risorse e talenti, ma questo il pubblico lo sapeva già. La sua dolcezza e le sue capacità hanno fatto di lei una delle conduttrici più affermate della televisione.