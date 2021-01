Allerta alimentare, il Ministero ritira due prodotti a base di carne da noti punti vendita

Sono stati ritirati due prodotti a base di carne per la presenza di frammenti di plastica al loro interno. Il Ministero consiglia la restituzione

Il Ministero ha ritirato dal mercato due nuovi prodotti a causa della presenza di plastica all’interno delle confezioni, specifica che si tratta di materiale di etichettatura nello specifico. I die prodotti in questione sono carne kebab di pollo:

Keb’s Kebab di pollo 350 g , lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa , marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr);

, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto , marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr); Kebab di pollo Conad 350 g, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr).

Per entrambi i prodotti si consiglia di non aprirli e portarli al punto vendita per la sostituzione.

Richiamato dal Ministero anche noto formaggio Dop

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato solo dieci giorni fa anche un noto prodotto conosciuto ai consumatori per il suo marchio a Indicazione Geografica Dop. Si tratta del Formai de Mut prodotto nella zona del bergamasco dove ha sede il Consorzio di Tutela e Produzione agroalimentare. Vediamo nel dettaglio e specifiche del ritiro.

Formai de Mut dell’Alta Val Brembana Dop – Prodotto commercializzato sfuso, in forme intere. Motivo del richiamo: presenza di Listeria Monocytogenes in 25 grammi di prodotto. Ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato Pagani Gianfranco Via Torchio 3, Isola di Fondra (BG). Sede Località Alpe Torragella Snc, Moio De Calvi (BG).

Il Ministero della Salute raccomanda ai cittadini di non acquistare il prodotto in questione e in caso di riconsegnarlo ai punti vendita per una sostituzione.