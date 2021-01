Miriam Leone, frangetta e occhioni verdi: una bellezza disarmante – FOTO

Miriam Leone ha condiviso uno scatto sui social network in cui è di una bellezza disarmante con la frangetta chiara e gli occhi verdi

Miriam Leone ha pubblicato uno scatto in cui torna la stessa bellezza di sempre dopo varie trasformazioni a cui ha dovuto sottoporsi per un film che ha girato insieme a Stefano Accorsi. La novità della foto è la sua mini frangetta dato che il personaggio che interpreterà nella commedia “Marilyn ha gli occhi neri” porterà i capelli pettinati in questo modo. Nella foto spicca l’interezza del suo viso illuminato parzialmente da un raggio di sole in questa giornata fredda di gennaio che ha concesso una pausa almeno per quanto riguarda le forti piogge. La Leone è davvero di una bellezza disarmante e i suoi fan lo sanno. Tra i vari cuoricini di apprezzamento su Instagram spicca quello dell’attore Stefano Accorsi, con cui, come anticipato poco fa, interpreterà il nuovo film per la regia di Simone Godano, di cui le riprese sono finite pochi giorni fa.

Miriam Leone nei panni di Clara in “Marilyn ha gli occhi neri”: foto