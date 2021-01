Rai, Alberto Matano nella bufera, “violati dei codici”. Stop a tutto

Polemiche in Rai con il conduttore Alberto Matano nel mirino della giustizia, per aver violato dei codici televisivi in fascia protetta

La “Vita in Diretta” di Rai 1 è un rotocalco televisivo che spinge il pubblico a scioglere tutti i dubbi e le perplessità sui personaggi celebri, del mondo dello spettacolo. E cosa fanno della loro vita. Inoltre, la trasmissione condotta attualmente da Alberto Matano si incanala perfettamente nella condizione sociale, dando spazio a diverse mode e insegnamenti di vita. Che spesso finiscono per entrare nel “cuore” della critica.

Un episodio in tal genere è accaduto su Rai 2, a “Detto Fatto”, dove la presentatrice, Bianca Guaccero lancò un tutorial televisivo, durante la trasmissione, che gridò inevitabilmente allo scandalo. Il tutto era stato preparato nei minimi dettagli, per insegnare a fare la spesa. diversamente dal solito. Ma se le riprese avessero limitato i contenuti “spinti” ingiustificati, probabilmente non staremmo parlando di “posto in Rai in bilico”

Alberto Matano, rischia la posizione di conduttore alla Rai: il motivo

Sulla stessa lunghezza d’onda di Bianca Guaccero e sul modo di lanciare una nuova moda in tv, anche il presentatore Rai, de “La Vita In Diretta”, Alberto Matano è stato accusato da un comitato di vigilanza. Condannando inconsapevolmente al “blocco” la trasmissione.

Se la bella soubrette televisiva di Rai 2 aveva dato in “pasto” agli italiani, la visione di una pubblicità “scandalo”, così Matano è stato preso di mira. Rischiando di compromettere la sua posizione in Rai. Il tutto a causa un’inadeguata messa in onda di contenuti. Che non stimolano di certo bambini e giovani dell’avvenire al contatto diretto con la cultura.

Lo scorso 1 Ottobre, infatti, Alberto Matano accoglie in diretta streaming, Maria Monsè, l’attrice celebre con nome d’arte, Maria Concetta La Rosa. Durante l’ospitata è stato affrontato il tema della chirurgia plastica estetica. Il discorso ha riguardato la figlia dell’attrice siciliana, una ragazzina quattordicenne. Alla quale è stata concessa un intervento sotto ai ferri, per la ricostruzione del naso.

Ecco perchè il conduttore è stato preso di mira dal Codice Media e Minori, che lo accusava di aver lanciato pubblicità “scandalo” nella fascia pomeridiana, ovvero protetta, con il fortissimo rischio che bambini e adolescenti avessero girato in quel momento su “La Vita In Diretta” e avrebbero considerato un argomento del genere, interessante.

Per aver violato alcuni codici della tv, Alberto Matano ha rischiato pesantemente il posto in Rai, finendo nella bufera più totale. L’atto di accusa del Codice Minori al presentatore e al programma che aveva concesso alla Monsè di farsi pubblicità “occulta”, aveva portato i produttori televisivi della trasmissione ad una difesa, come parte lesa della situazione.