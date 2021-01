Rita Fiorenza, dopo il tragico incidente si spegne a soli 23 anni

La 23enne Rita Fiorenza si è spenta nel reparto di terapia intensiva a seguito di un tragico incidente tra le mura domestiche.

La ragazze ventitreenne Rita Fiorenza era originaria di Monastarace, piccolo comune della città di Reggio Calabria. In seguito ad un tragico incidente, avvenuto tra le mura domestiche della sua abitazione, è stata ricoverata per due settimane presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania. A causa di un improvviso ritorno di fiamma, nel tentativo di accendere il camino, la ragazza ha riportato delle gravi ustioni che non le hanno permesso di continuare la sua lotta per la vita. L’incidente è avvenuto due giorni prima di Natale, lo scorso 23 dicembre.

Leggi anche —>>> Intervista a Pietro Orlandi: “Dopo 38 anni non dimentichiamoci di Emanuela….”

Rita Fiorenza, indetto lutto cittadino a Monastarace

Potrebbe interessarti anche —>>> Marco Vannini, intervista a Marina e Valerio: “Contenti, ma nulla è scontato” – VIDEO

Il giorno dell’accaduto la giovane era stata immediatamente trasportata dall’elisoccorso del 118 verso l’U.O.C. ( il Centro grandi ustioni di Catania). Oggi al dolore dei familiari e di tutti coloro che conoscevano Rita si unisce quello del sua località nativa. Il sindaco di Monastarace ha indetto per il giorno dei funerali della ragazza il lutto cittadino. Una perdita che non può lasciare indifferenti, tanto meno a seguito della speranza provata dopo una fase di miglioramento delle sue condizioni di salute.

“La notizia che Rita non ce l’ha fatta ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai famigliari”, sono stante le parole riportate sulla pagina Facebook del comune reggino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nessuno poteva immaginare un epilogo così doloroso. Dopo che la notizia dell’incidente si è inevitabilmente propagata, cogliendo le persone del posto e dei comuni limitrofi nettamente scosse e turbate, si è deciso unanimemente di sostenere una raccolta fondi in nome di Rita e della sua famiglia.