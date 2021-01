Roshelle serie di FOTO in una è praticamente nuda

La cantante Roshelle bellissima in una serie di foto su Instagram, appare in diversi posti con abiti pazzeschi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

La bella cantante Roshelle condivide su Instagram una serie di foto in cui appare bellissima con abiti stupendi ma appare nuda praticamente. Le foto sono state scattate tra il 2016 e il 2019. La cantante dai capelli rosa ha condiviso un’altra serie di foto in cui racconta i suoi stati d’animo. Nella didascalia scrive infatti:” Sono stata felice triste truccata struccata, mi sono odiata mi sono amata ho perso e guadagnato imparato e forse insegnato qualcosa”.

LEGGI ANCHE>>>Maria Pedraza: da “La casa di carta” il fiore più bello – FOTO

Roshelle cantante e ragazza dai sentimenti profondi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Adriano Urso, il fratello smentisce i giornali: la vera storia del pianista

La bella cantante ha sentimenti molto profondi e li condivide sui social con i suoi follower, parla dei rimpianti e di non volerne. Scrive infatti:” Tempo fa mi ero ripromessa di non avere più rimpianti nella mia vita perché il rimpianto è l’unico peso nel cuore che non riesco nè a gestire nè a perdonarmi facilmente e penso di aver anche fatto cose patetiche per gente che non si meritava niente da me, ma ho imparato che quando do tutta me stessa e scendo fino in fondo nelle cose”.

Il suo brano di novembre “7 giorni” ha avuto successo, su Youtube ha ottenuto 59.927 visualizzazioni. Nei suoi videoclip Roshelle è provocante e sensuale e i suoi fan impazziscono per lei. Tuttavia le critiche non mancano mai e un utente sente il bisogno di scrivere sotto ad alcune foto sexy:”Ma perché non metti una bela canzone anziché farci vedere solo il tuo seno o il c***? Sei diventata una porno star che palle”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Non tutti apprezzano l’esibizionismo ma all’era dei social è tutto ciò che conta e che da il successo, o almeno così sembra. C’è una necessità di mettere in mostra tutto ma per cosa? Accettazione sociale? Inclusione? Non è chiaro. Forse ricevere messaggi di complimenti fa stare meglio chi è insicuro, ma rischia di diventare pesante.