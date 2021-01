Sabrina Salerno versione hot, la maglietta bagnata fa vedere tutto. Irresistibile – FOTO

La bellissima showgirl Sabrina Salerno ha condiviso un nuovo scatto in versione hot. La maglietta bagnata non risparmia nulla e si vede tutto

La ligure Sabrina Salerno sbalordisce i followers su Instagram con foto sempre al limite del cardiopalma. In questi ultimi giorni sta dando un’immagine molto sensuale di sé con scatti audaci e provocanti.

La stiamo vedendo intenta a darsi ad una dieta dimagrante per perdere qualche chiletto di troppo e quindi di buon grado si sta sottoponendo ad alcune sedute di estetica per il rimodellamento del fondoschiena e delle gambe. La cura per il corpo è sempre stata uno degli aspetti fondamentali per lei che vediamo spesso mentre pratica workout a casa e in palestra, ma ora che le attività sono chiuse, i centri estetici sono una buona alternativa.

Detto fatto, la troviamo a pancia in giù con il fondoschiena in bella mostra nel lettino di un noto centro di Padova mentre si appresta a trattamenti anticellulite e drenanti. Un incanto.

Sabrina Salerno, miss maglietta magnata. Irresistibile, i fan esultano

Sabrina Salerno dimostra ancora una volta ai suoi fan che l’età è solamente un numero – 52 anni – e mette in evidenza sempre e comunque un fisico mozzafiato. La cantante si fa vedere nel giro di pochi giorni con un’altra foto in versione maglietta bagnata.

Le trasparenze sono sbalorditive, nulla è nascosto. Si fa vedere con una canotta bianca bagnata che, praticamente trasparente, mostra il seno generoso. I fan decisamente in delirio per la Salerno e la premiano con 20mila like in meno di un’ora. I commenti poi sono entusiasti.

Stavolta la Salerno è andata decisamente oltre le solite foto che è solita condividere, una versione decisamente troppo hot anche per lei che finora si è sempre mostrata in costume e scollature pazzesche. “Contrasti ❤️”, scrive Sabrina a margine dello scatto, decisamente in contrasto questa versione sexy ma che ha fatto battere il cuore a moltissimi uomini all’ascolto in questo sabato sera.