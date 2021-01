Ha vinto Sanremo 2014, com’è diventata e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2014 è andato in onda dal Teatro Ariston dal 18 al 22 febbraio ed è stato presentato da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Sanremo 2014 è stato presentato per la seconda volta consecutiva da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Per la prima volta all’Eurovision non vi partecipò un cantante della kermesse canora di quell’anno ma fu scelta da una commissione della Rai Emma Marrone per rappresentare l’Italia. Per la categoria Nuove Proposte vinse Rocco Hunt con “Nu juorno buono” e fu la prima volta che un brano dalle sonorità hip hop trionfò durante la manifestazione canora. Il premio della Critica andò a Cristiano De André, figlio del celebre cantautore Fabrizio, con la canzone “Invisibili”. Al terzo gradino del podio salì Renzo Rubino con “Ora” mentre al secondo posto si posizionarono Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots con “Liberi o no”.

Ha vinto Sanremo 2014