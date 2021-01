Sara Croce continua ad esagerare sui social network: la ragazza sta postando scatti a dir poco favolosi su Instagram.

Sara Croce, dopo aver raggiunto la popolarità nei ruoli di Madre Natura a ‘Ciao Darwin’ e Bonas di ‘Avanti un altro’, sta spopolando anche sul web. I numeri della nativa di Garlasco su Instagram crescono giorno dopo giorno: ad oggi la ragazza vanta ben 840mila followers. La 22enne sa come sfruttare al meglio la vetrina dei social e pubblica quasi tutti i giorni scatti al limite del proibito, piazzando le sue favolose curve in bella mostra.

Sara, anche oggi, ha fatto impazzire tutti condividendo una fotografia da paura. La classe 1998 sfodera tutto il suo fascino lascia i fan a bocca aperta con la sua avvenenza. Ogni singolo scatto della showgirl diventa uno spettacolo sensuale.

Sara Croce, spalle fuori e sguardo ammaliante: fantastica

Sara, anche oggi, ha condiviso una foto da capogiro sui social network. La 22enne è particolarmente attiva sui social network e non sbaglia mai un colpo. Ogni suo singolo contenuto ottiene sempre un ottimo riscontro.

Nella foto postata oggi, la showgirl ha una spalla non coperta: l’immagine coglie il momento in cui la felpa scivola in giù. Lo sguardo ammaliante della ‘Bonas’ manda letteralmente i fan in estasi. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto 11mila cuoricini e tantissimi commenti.

Sara, nella giornata di ieri, ha letteralmente mandato Instagram in tilt postando uno scatto in cui era in compagnia di Laura Cremaschi. Le due splendide donne misero in mostra le loro forme sinuose.