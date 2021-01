Silvia Toffanin resta di sasso, lacrime in studio, mai vista così

Silvia Toffanin, presentatrice di “Verissimo” è rimasta davvero di sasso, dopo le parole di un’ospite d’eccezione. Nel pomeriggio gli approfondimenti…

Indiscrezione “terrificante” a “Verissimo”, con la conduttrice e moglie dell’ad Mediaset, Silvia Toffanin che non è riuscita a non trattenere il “cuore in gola”. La bellissima e dolcissima giornalista di Bassano del Grappa non ha mai vissuto di “alti e bassi” con Pier Silvio Berlusconi. L’affinità di coppia dura ormai da tanti anni e il coronamento del sogno dei figli è solo la “ciliegina sulla torta” di un rapporto che difficilmente è finito sotto i riflettori della critica per motivi di orgoglio, pregiudizio e tradimento.

D’altronde, Silvia ha avuto da sempre degli insegnamenti educativi come “dio comanda” in famiglia. Il padre era addirittura geloso di dove andava e cosa faceva. E quando per la Toffanin era arrivata l’ora di presentare il fidanzato in casa, il padre aveva storto persino il naso, a causa della passione calcistica, diversa dalla sua

LEGGI ANCHE —–> Rai, Alberto Matano nella bufera, “violati i codici”. Stop a tutto

Silvia Toffanin racconta della fine della storia d’amore: “Mi ha lasciata…”