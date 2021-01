Stefania Orlando, su le braccia ma si alza la gonna: sensualità – FOTO

Stefania Orlando, meravigliosa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Arriverà in finale? Tagliato un importante traguardo

Il management della pagina ufficiale di Instagram di Stefania Orlando ci ricorda un importante traguardo raggiunto dalla conduttrice. Al momento, infatti, impegnata nella competizione televisiva più seguita d’Italia, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ieri viene pubblicato il seguente reminder: “Oggi festeggiamo il centoventesimo giorno della nostra Stefy nella Casa del GF”. Quattro lunghi mesi in cui la celebre presentatrice ha dato sempre il meglio di sè, risultando essere uno dei personaggi più amati e che potrebbe aspirare alla vittoria, anche se i competitors non sono da meno. Nella foto condivisa su Instagram indossa un delizioso vestitino nero, molto corto, che mette in mostra le lunghe gambe perfette e fa risaltare la sua figura sensuale.

Eppure non è stato facile il cammino di Stefania Orlando fino ad ora. Gli autori del programma hanno prolungano il reality fino al prossimo 28 febbraio e i vip in gara stanno dando da un po’ segno di cedimento, compresa la show girl. Nei primi giorni del 2021 aveva confessato di essere stanca ad alcuni compagni d’avventura e di non sapere se fosse in grado di proseguire.

Stefania Orlando. La crisi superata durante il Grande Fratello Vip

Nonostante i dubbi e le incertezze, continua il percorso di Stefania Orlando dentro la casa più spiata d’Italia. Durante una discussione serena con Andrea Zelletta, sono venuti fuori desideri e aspettative.

I concorrenti sanno di essere arrivati alle battute finali, il desiderio di arrivare al traguardo è grande. “Certo, anche io ho la stessa curiosità e sento meno la nostalgia adesso” – ha detto la Orlando. Che sia segno di nuova carica e fiducia in se stessa?

La notizia del proseguimento della gara ancora per più di un mese aveva abbattuto tutti i vip presenti ma è emerso fortissimo lo spirito di squadra: “Ci siamo dati coraggio e ci siamo ricaricati… vogliamo tutti vedere la finale”.