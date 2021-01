Brandon Maxwell ci aveva già dimostrato che lo stivale texano sarebbe stato un must have del guardaroba inverno 2021. Nelle ultime ore, Anna Tatangelo ci mostra su Instagram i cuissardes che ha scelto per questa stagione.

La 34enne Anna Tatangelo ha sfoggiato sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore, una serie di foto che la ritraggono con indosso questo accessorio cult del momento.

Il modello scelto dalla cantante italiana è quello firmato dal brand di scarpe di lusso Casadei.

Ha abbinato questa calzatura ad un completo di Versace, maison già scelta per gli outfit delle riprese di All together now. Ha scelto una maxi camicia indossata come un minidress dalla fantasia eccentrica sui toni del blu, bianco e rosa cipria.

I cuissardes di Anna Tatangelo

Il color cipria presente nel disegno del camicione richiama la tonalità degli stivali, aderenti come una seconda pelle ed alti fino a metà coscia.

In ciniglia, con il tacco a spillo, la punta stretta e l’effetto leggermente glitterato, questi cuissardes non passano certo inosservati. Sinonimo di una femminilità estrema, un connubio tra Barbie e la Julia Roberts di Pretty Woman, necessitano di una personalità forte, sicura e super seducente.

Così come ha fatto Anna Tatangelo, possiamo utilizzare i nostri cuissardes sexy di Casadei per dare quel tocco più trasgressivo ad uno stile metropolitan, oppure indossarli sotto una minigonna per un saturday night super sensuale.