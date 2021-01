The Walking Dead 10: l’attesa sta per finire. Il mistero di Rick Grimes

The Walking Dead. I fan della serie tv distopica e spaventosa attendono il ritorno sul piccolo schermo le puntate conclusive della decima stagione

Era il 2010 quando abbiamo visto per la prima volta sui nostri schermi la serie tv The Walking Dead. Tratta dall’omonimo fumetto di Robert Kirkman, è iniziata con gli stessi presupposti a livello di trama per poi discostarsi totalmente e aggiungere personaggi inediti. Anche i fan dell’opera cartacea quindi non potranno prevedere gli sviluppi delle ultime stagioni.

Un po’ come ci aveva abituato Game of thrones, anche il questo caso lo spettatore può aspettarsi qualsiasi cosa, anche che un personaggio considerato principale, ad un certo punto, muoia o sparisca, lasciando un senso di perdita come quando si dice addio ad un caro amico. La stessa sensazione è stata provata dai fan di The Walking Dead quando hanno affrontato la scomparsa di Rick Grimes. Nelle scene, l’ultima volta che lo abbiamo visto, era ferito dopo l’esplosione di un ponte e portato chissà dove da Jadis grazie ad un elicottero della Civic Republic Military (nona stagione).

The Walking Dead 10. Che fine ha fatto Rick?

La decima stagione di The Walking Dead, composta da 22 episodi, è stata trasmessa in Italia a partire dal 7 ottobre 2019. La pandemia da Coronavirus ha bloccato la post-produzione del finale che non poteva essere portata a compimento. L’episodio programmato per il 12 aprile 2020 è stato mandato in onda con ben sei mesi di ritardo, il 4 ottobre scorso. Le sei puntate aggiuntive della stagione vedranno la luce dal prossimo 28 febbraio.

Cosa possiamo aspettarci? I protagonisi risentiranno indubbiamente dei vari anni di lotta con i vaganti e con gli altri superstiti. Affronteranno i fantasmi del passato e il dolore per le perdite subite. Ci sarà l’ingresso di nuove personaggi. Robert Patrick (il T-1000 di Terminator 2: Judgment Day) vestirà i panni di “Mays”, Hilarie Burton (celebre per il ruolo di Peyton Sawyer in One Tree Hill) sarà “Lucille” e Okea Eme-Akwari (già visto di recente nella serie Cobra Kai) sarà “Elijah”.

Dary, Michonne e Carol continueranno a cercare il corpo di Rick Grimes, lo sceriffo leader del gruppo, di cui non si hanno più tracce. La speranza è forte dentro di loro data l’assenza di un cadavere. “Non mi fermerò finché non scoprirò qualcosa” – dice Daryl in una scena del teaser.

La risposta sulle sorti del personaggio saranno rivelate in un film (forse una probabile trilogia). E’ l’attore Andrew Lincoln a comunicarlo tramite un’intervista per ABC. Le riprese partiranno nella primavera del 2021, Covid permettendo.