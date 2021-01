Tommaso Zorzi, crisi d’ansia sempre più frequenti: l’allarme sui social. L’influencer da qualche giorno sta veramente male e non riesce più a stare chiuso nella casa

Tommaso Zorzi non ce la fa più a rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. Ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di avere l’ansia da una settimana e negli ultimi giorni è stato veramente male. Sono tre giorni che è stanco, è sempre a letto, che dice di non farcela più e che teme un ulteriore prolungamento. In confessionale lo hanno tranquillizzato e gli hanno mentito, quando la verità è che un prolungamento ci sarà eccome: l’edizione terminerà il 26 febbraio e non più l’8.

Tommaso Zorzi non riesce più a stare nella casa: il programma è stato anche prolungato ulteriormente

Dopo essere andato a letto presto ieri sera e senza cena, stamattina si è svegliato con l’umore a terra. Sono passati anche degli aerei per lui e ha ringraziato i fans, senza riuscire neanche a fare un sorriso. Sua sorella Gaia su Twitter ha pubblicato un cuore spezzato: la sua famiglia è sicuramente provata nel vedere Tommaso in questo stato e lo vorrebbero fuori di lì il prima possibile, perché sarebbe un peccato vederlo rimanere un altro mese e mezzo in queste condizioni, bruciandosi tanti mesi dove ha fatto solo belle cose.

I suoi fans sui social ci tengono a fargli sentire il suo sostegno e sono tutti d’accordo sul fatto che debba fare ciò che si sente: se vuole uscire, loro saranno soltanto contenti per lui.