Valentina Ferragni “pole dance” in intimo. Video scintillante

La piccola Ferragni condivide un video in cui pratica la pole dance che ormai è parte integrante della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni sensuale e stupenda mentre pratica la pole dance, la danza elegante sul palo. Ormai è da tempo che condivide questa sua passione con i follower ed è migliorata tanto. Non mancano però le critiche gratuite, utenti che scrivono che non fa per lei o addirittura che non è leggiadra.

Ci sono però gli utenti che la difendono a spada tratta e la supportano in tutto. La Ferragni ha dovuto rinunciare alla pole dance per i due mesi del lockdown, ma ora finalmente può tornare a praticarlo in sicurezza a casa della sua insegnante.

Valentina Ferragni prima dipinge poi esce con il suo fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

L’influencer nelle stories fa vedere che dipinge un quadro, non si conosceva questa sua passione, è una creativa la piccola Ferragni. Poi si mostra in centro Milano con il suo compagno Luca Vezil, i due passeggiano nelle strada dello shopping milanese. Da domani la Lombardia tornerà zona rossa, pertanto non potranno più passeggiare liberamente. Dovranno proprio rinchiudersi in casa, un nuovo lockdown nonostante la situazione sia migliorata.

Sono infatti arrivate le critiche anche da Attilio Fontana, Presidente della regione Lombardia. Non si spiega perché nonostante i contagi siano diminuiti e inoltre i cittadini abbiano rispettato con grande responsabilità le regole, il governo li ha voluti punire. Almeno prima della chiusura qualche pranzo fuori la piccola Ferragni è riuscita a farlo, ha mostrato infatti un piatto di spaghetti al pomodoro gustosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Preparati nel ristorante e pasticceria Marchesi 1824, noto locale di Milano in Galleria Vittorio Emanuele. Spesso abbiamo visto anche la sorella più famosa Chiara in questo ristorante extra lusso. A Milano sicuramente è tra i posti più ambiti e più “instagrammabile”, data a vista sulla Galleria.