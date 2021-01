Valentina Vignali e il costume d’inverno: bikini non legale FOTO

Valentina Vignali sfida l’inverno e si tuffa in una piscina meravigliosa. Il posto e la sua bellezza fanno invidia al mondo, che foto

Abbiamo conosciuto Valentina Vignali come cestista, oggi è un’influencer molto attiva e seguita da più di due milioni di follower. Di una bellezza stravolgente, i fan impazziscono per lei con i quali condivide non solo foto del tempo libero o lavoro, ma anche video delle sue lezioni di workout. Oggi la ragazza si dedica al suo relax e ha pubblicato una foto davvero sensuale e fuori dal comune, soprattutto in questo periodo delicato. Guardate che spettacolo!

Valentina Vignali: dove sta passando il weekend?

Valentina Vignali sa sempre come farsi notare, dal campo di basket ad un set fotografico, nel tempo libero o a lavoro. I fan impazziscono per lei specie se si mostra semi nuda con un fisico fenomenale. La sua ultima foto infatti è proprio in bikini, d’inverno e in questo periodo di emergenza sta facendo invidia al mondo. Un costume blu che riprende il colore della piscina, luogo in cui è stata scattata la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

In montagna, un pomeriggio di relax immersa in una piscina gigante. Per i vip le gite fuori porta non mancano e Instagram impazzisce vedendo certe foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“I ricchi possono viaggiare e i poveri no?” Si domanda un utente che commenta il post della Vignali. Non è il primo che allude a questa cosa, c’è chi ha commentato anche le foto di Elisabetta Gregoraci a Dubai o Giulia De Lellis in montagna.