Valentina Vignali vacanze sulla neve, lei è sexy anche sulle montagne. L’influencer ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. La sua più grande passione è lo sport, in particolar modo il basket, ed è riuscita a realizzare il suo sogno diventando una giocatrice affermata. Da qualche anno è approdata anche nel mondo dello spettacolo, prima partecipando spesso ai programmi di Barbara D’Urso su Canale Cinque, e in particolar modo quando ha deciso di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Valentina Vignali fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Valentina nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico per la persona che è. Ha raccontato la sua storia che ha colpito molte donne: aveva da poco chiuso una relazione con Stefano Laudoni, i due sono stati insieme quattro anni e con lui aveva tanti progetti. Pensava di rimanerci insieme tutta la vita ma quando ha scoperto i suoi vari tradimenti ha dovuto mettersi l’anima in pace e lasciarlo andare. Poco prima di entrare nella casa, nella sua vita è entrato Lorenzo, un bravo ragazzo che non ha mai preteso niente.

Ha avuto la pazienza di restare e di aspettarla, e quando lei è uscita dalla casa, le cose tra di loro sono diventate improvvisamente serie. Oggi Valentina è felice e innamorata, nonostante le brutte delusioni passate.