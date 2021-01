Ospite della puntata di questo pomeriggio di Verissimo, Orietta Berti parla di Sanremo e delle condizioni di salute del marito Osvaldo

Oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio, a Verissimo il pubblico avrà modo di seguire l’intervista realizzata a due monumenti dello spettacolo italiano. Si tratta di Iva Zanicchi e Orietta Berti, amiche e colleghe, che si racconteranno a Silvia Toffanin. Entrambe hanno vissuto momenti difficili dopo aver contratto il Covid e parleranno della loro esperienza. Iva Zanicchi ha già avuto modo di affrontare pubblicamente la perdita del fratello, mentre Orietta Berti aggiornerà il pubblico sulle condizioni di salute del marito Osvaldo. “L’ha avuto più pesante di me, ancora non sta bene“, ha dichiarato, prima di parlare del suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo.

Dopo 29 anni Orietta Berti torna a Sanremo

L’ultima partecipazione di Orietta Berti a Sanremo risale al 1992 quando salì sul palco accanto a Giorgio Faletti con “Rumba di tango“. Dopo 29 anni ritorna all’Ariston con il brano “Quando ti sei innamorato“, come annunciato lo scorso mese da Amadeus. La cantante ha raccontato di aver ricevuto la notizia durante un momento complicato, quando la sua unica preoccupazione era proprio il marito Osvaldo che a causa del Covid non stava attraverso un periodo facile.

Ora che la situazione sembra essersi stabilizzata racconta quanto sia entusiasta all’idea di tornare in gara. In un periodo in cui la possibilità di salire su un palcoscenico non è da prendere come qualcosa di scontato, Orietta Berti parla a Verissimo delle sue emozioni a riguardo. “Sono pronta” -dichiara- “Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda“.

Silvia Toffanin prende la palla al balzo per chiederle se abbia già pensato ai vestiti da indossare per l’occasione e la risposta dell’artista spiazza. “Mi consiglierà lo stylist di Achille Lauro, Nicolò Cerioni“, racconta. Il giovane è stato annunciato come ospite ufficiale di questa edizione di Sanremo e il pubblico è pronto a lasciarsi stupire dai suoi look.

Lo è anche Orietta Berti che sembra avere a riguardo idee molto chiare. “Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche“, sottolinea, poiché il suo scopo principale sarà quello di portare un po’ di allegria.