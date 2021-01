Allerta alimentare, ritirato prodotto per presenza di frammenti di vetro

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso in merito al richiamo di un prodotto alimentare che al suo interno presenta frammenti di vetro

Nuovo ritiro da parte del Ministero della Salute relativo un Sugo alle verdure per la presenza di frammenti di vetro al suo interno. Vediamo i dettagli di questa nuova allerta alimentare.

Si tratta del Sugo alle verdure biologico di Carrefour Bio, venduto in barattoli da 350 grammi da GS S.p.a e presenta il lotto di produzione 26.10.22. E ancora, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Arc en Ciel Soc. Agr. Coop. con sede di stabilimento in via Roma, 108 – 10070 Cafasse (Torino).

L’invito del Ministero è rivolto a tutti coloro che hanno già acquistato il sugo affinché questi non lo utilizzino e chiedano il rimborso della spesa effettuata.

Il Ministero ha ritirato dal mercato due nuovi prodotti a causa della presenza di plastica all’interno delle confezioni, specifica che si tratta di materiale di etichettatura nello specifico. I die prodotti in questione sono carne kebab di pollo:

Keb’s Kebab di pollo 350 g Aia, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr);

Kebab di pollo Conad 350 g, lotto di produzione 8574274 con data di scadenza 22/01/2021. Marchio del prodotto Aia Spa, marchio del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop, Santa Maria di Zevio (Vr).