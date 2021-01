Ambra Angiolini e la tuta smoking: un must have per questo inverno

“La musica che gira intorno”, il programma condotto da Fiorella Mannoia su Rai 1, ha visto un monologo tenuto da Ambria Angiolini con indosso un capo che già ha fatto parlare molto…

Nel suo monologo, Ambra ha parlato delle paure e delle incertezze che in questo periodo invadono ognuno di noi.

Allo stesso tempo, però, in duetto con la cantante e conduttrice del programma Fiorella Mannoia, ha riproposto un celebre brano del 1994: “T’appartengo“.

Nel programma andato in onda su Rai 1, Ambra è stata una degli ospiti ed ha intrattenuto il pubblico con due momenti dallo spirito contrastante.

Da una parte, il discorso di consapevolezza ed incoraggiamento in riferimento all’attualità che stiamo vivendo. Le parole di Ambra hanno infatti invaso il Teatro 1 di Cinecittà World che ha ospitato il programma trasmettendo una forza positiva che ha ricordato a tutti noi italiani che, sebbene ora possiamo sentirci spaesati, persi e sfiduciati, non mollando e credendo che usciremo da questo buio, risorgeremo più forti di prima e la nostra vita sarà migliore perché noi stessi saremo persone migliori.

Dall’altra, l’attrice ha proposto un “gioco” insieme alla conduttrice che ha fatto fare agli spettatori un salto indietro nel tempo, riportandoli ad ascoltare il suo brano più famoso e regalando attimi di spensieratezza.

Riproducendo anche i passi che ballava sulle note di questa canzone nel suo debutto a Non è la Rai, che la vedeva appena 17enne, Ambra ha ironizzato sul tempo trascorso da allora. Ha finto dapprima di non ricordare la canzone e poi ha insegnato alla Mannoia la coreografia di questo motivetto alla base della carriera di un’attrice e conduttrice oggi apprezzatissima dal pubblico.

Il look scelto da Ambra Angiolini: la tuta smoking

Per questa sintesi di serietà e divertimento, Ambra ha scelto un outfit semplice ma molto elegante.

Sul palco di La musica che gira intorno non ha indossato accessori né gioielli vistosi, ma un look total black dal quale possiamo trarre ispirazione per il nostro guardaroba dell’inverno 2021.

Ha sfoggiato una jumpsuit firmata Karl Lagerfeld, con gamba slim stretta alle caviglie, chiusura a portafoglio con bottoni sul davanti.

E’ un modello ispirato allo smoking, con tocchi di raso lucenti e con revers classici a lancia ai quali le borchie donano un effetto rock-chic, la illuminano ed impreziosiscono.

Per completare il suo outfit, Ambra indossava un paio di décolleté nere in satin con il tacco a spillo e la punta stretta.

Il prezzo della tuta smoking si aggira intorno ai 415€. Sembra essere già diventato un must per questa stagione. La vediamo infatti sulle passerelle dei principali stilisti ed è indossata da tantissime donna.

Un capo molto comodo che non costringe, esalta la propria personalità, dona eleganza e non lascia passare inosservate.

Decisione, fermezza, modernità ed eleganza sono le parole chiave per le donne che scelgono la tuta smoking per emergere in questo 2021.