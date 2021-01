Anna Tatangelo, “C’ho preso gusto. Tra una settimana vado col terzo” – FOTO

Anna Tatangelo ha condiviso alcune stories di Instagram mentre si facendo una cosa particolare ma allarma i fan, cos’è successo?

Da solo una settimana ha compiuto 34 anni e mai come in questo momento è una delle cantanti italiane più chiacchierate. Anna Tatangelo con la sua splendida voce e il cambio stile dopo al fine della storia con Gigi D’Alessio è irriconoscibile soprattutto con i nuovi tormentoni in veste trap e rap.

Oggi Anna Tatangelo si mostra in splendida forma, si è ripresa dopo la fine della rottura con Gigi nel 2020, e adesso è in buoni rapporti con il suo ex anche per il bene di loro figlio Andrea di 10 anni.

Anna è anche una bellissima donna e soprattutto con questo cambio stile si sta facendo apprezzare per lo stile grintoso e le curve sinuose esibite con malizia e un pizzico di rivalsa. Una nuova versione di lei migliorata e decisamente molto più audace.

Anna Tatangelo, diverte i fan mentre si fa i buchi alle orecchie

Nella sua pagina Instagram seguita da 1,7 milioni di follower, Anna racconta sempre tutto quello che fa e che le succede in ambito lavorativo. Poche ore fa l’abbiamo vista nelle stories mentre si trovava dell’orefice per farsi il secondo buco alle orecchie.

Una situazione che ha fatto rallegrare molto i suoi follower in quanto la vediamo preoccupata mentre si stringe nella sedia preoccupata di sentire dolore e stringe la mano al figlio per ricevere supporto.

“Quando devi fare il secondo buco ma hai un brutto ricordo del primo”, ha scritto Anna nella didascalia del suo video, nel quale è visibilmente preoccupata e ride nervosamente seguita dalla telecamera.

“Non mi farai male, vero?”, chiede, mentre sua sorella Silvia riprende tutto e si diverte a prenderla in giro. Poi però termina le stories dicendo che “C’ho preso gusto. Tra una settimana vado col terzo”.