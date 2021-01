Patrizio Rispo, conosciuto come Raffaele di Un posto al sole, ha raccontato delle criticità vissute da tutto mondo dello spettacolo a fronte dell’emergenza sanitaria. Molti attori si trovano in forte difficoltà.

“E’ un momento difficilissimo”, le parole dell’attore Patrizio Rispo. Nel cast di un Posto al Sole è conosciuto in tutta Italia per il ruolo di Raffaele. Da 24 anni recita nella soap a partire dal primo episodio mandato in onda nel lontano 21 ottobre 1996. Un totale di 5,604 puntate che annoverano la soap come la più longeva d’Italia. Le vicende di Palazzo Palladini accompagnano intere generazioni.

Al settimanale Mio l’attore ha raccontato delle criticità che hanno colpito il mondo dello spettacolo in questi mesi di emergenza sanitaria. Dopo lo stop imposto dal lockdown Patrizio è ritornato su set di Un posto al sole insieme ai colleghi ma con grosse difficoltà.

“Io per fortuna lavoro ma lotto ugualmente accanto a tutte le associazioni di categoria per dare maggiore tutela agli attori. E’ un momento difficilissimo: teatro, cinema e musica sono fermi e chissà quando riprenderanno. Siamo in ginocchio e avere sussistenza e tutela è molto difficile”, il commento dell’attore di Raffaele.

Rispo parla anche del lavoro svolto dagli attori per un possibile registro nazionale volto a cambiare il loro contratto nazionale.

Rispo apprezza il clima sul set, intanto l’attrice di Marina abbandona la soap

Per quanto riguarda il suo ruolo, Patrizio confessa la nostalgia per il set sentita nei mesi di stop. Complici gli innumerevoli anni in cui ha lavorato nella fiction ambientata a Napoli, tanto da diventarne uno dei personaggi più iconici. Malgrado la lontananza dal piccolo schermo gli attori di Un posto al sole hanno mantenuto un contatto con i fan tramite lo schermo dello smartphone.

Rispo racconta di come il ruolo di Raffaele faccia ormai parte della sua interiorità. “Si, si è generata una terza personalità. Prima esisteva Patrizio, poi è stato scritto Raffaele e oggi esiste una terza personalità che è un mix. Raffaele si arricchisce della mia personalità, dei miei cambiamenti”, racconta l’attore.

D’altronde è noto che il set della fiction è una sorta di famiglia allargata dove si respira un clima di affetto e complicità. “In questo periodo sentiamo nervosismo come tutti, ma siamo felici perché lavoriamo”, conclude Patrizio.

Intanto in queste settimane la notizia dell’abbandono di Nina Soldano, nei panni della famosissima Marina. Novità che ha colpito i fan ignari dell’uscita di questo personaggio cruciale che ha segnato la storia della soap.