Aurora Ramazzotti e la “rubrichetta”: le risposte più belle – FOTO

Aurora Ramazzotti ogni settimana pubblica la sua “rubrichetta” dove dà consigli ai suoi follower su Instagram in modo ironico e divertente

Aurora Ramazzotti e la sua divertentissima “rubrichetta” spopolano su Instagram grazie alla sua simpatia e ironia. Nelle sue IG Stories l’ironica figlia di Michelle Hunziker risponde alle domande che le pongono i suoi tantissimi follower. Ogni risposta è una carrellata di simpatia che non può non strappare grasse risate. Tra i temi che Aurora tratta nella sua “rubrichetta” ci sono ovviamente i rapporti con l’altro sesso ma anche quelli con le amiche. La bella figlia della rockstar internazionale Eros Ramazzotti con spietata ironia beffeggia più che altro gli uomini rei di comportamenti assurdi nei confronti delle donne. Fra gli argomenti che ama trattare ci sono quindi l’amore e il sesso, riuscendo ad usare l’arma della presa in giro per rispondere adeguatamente alle domande che il pubblico le rivolge.

Le risposte più belle della “rubrichetta” di Aurora Ramazzotti

Nella “rubrichetta” di Aurora Ramazzotti vengono dispensati dall’influencer consigli e suggerimenti utili da seguire soprattutto per quanto riguarda le relazione di coppia. Ad esempio in una delle sue IG Stories suggerisce cosa scrivere a una persona verso la quale si vuole fare la prima mossa. Aurora risponde di digitare semplicemente “How I meet your mother? Stagione 4 episodio 9 minuto 17:45”. Per chi vorrà cercarlo la sorpresa sarà certamente esilarante. Ad un follower che chiede come far capire all’altra persona di esserne innamorata l’influencer dice di provare ad urlargli la canzone di Umberto Tozzi “Ti amo”. Una follower le domanda poi se è giusto accontentarsi di qualcuno che non le piace molto pur di assecondare la sua voglia di avere un ragazzo.

“Essere single non ci porterà alla morte”, afferma Aurora Ramazzotti chiedendo di recitarlo in coro come se fosse una maestra che insegna ai suoi allievi.