Barack Obama, la dedica speciale alla moglie: “Ti amo Michelle”

Barack Obama ha scritto una dedica speciale alla moglie Michelle sui social network. L’ex presidente degli Stati Uniti ancora una volta si è dimostrato un marito innamorato e dolce

Barack Obama ha condiviso una foto della moglie Michelle di quando era molto giovane per augurargli buon compleanno. La ex first Lady infatti oggi compie 57 anni. Su Instagram l’ex presidente degli Stati Uniti ha voluto omaggiare la moglie con uno scatto di quando probabilmente si sono conosciuti. Lei infatti appare giovanissima e la dedica che accompagna l’immagine è davvero speciale: “Buon compleanno al mio amore, alla mia partner, alla mia migliore amica. Ogni momento con te è una benedizione. Ti amo, Miche”. Le parole usate da Obama sono davvero piene d’amore e gioia per stare insieme a una donna speciale, che durante il periodo in cui è stata First Lady si è guadagnata il riconoscimento di donna più amata d’America.

Michelle, moglie di Barack Obama, la prima First Lady afroamericana degli Stati Uniti

Michelle Obama è stata fonte di ispirazione per molte donne durante il mandato di suo marito alla Casa Bianca durato dal 2009 al 2017. E anche adesso continua a portare avanti le sue iniziative umanitarie in favore delle minoranze. Negli anni della presidenza di Barack Obama sposò soprattutto tre cause: la battaglia per i diritti della comunità LGBT, l’educazione in tutte le sue sfaccettature e l’alimentazione, cioè la possibilità di consumare cibi a chilometro zero, con l’intento di combattere i disturbi alimentari dei giovani statunitensi. Oltre alle sue battaglie la First Lady portò avanti un esempio di stile, mai appariscente, sobrio ma molto elegante tanto che finì sulla copertina di Vanity Fair tra i personaggi che si vestivano nel modo migliore dell’intero pianeta.

Il libro sulla sua biografia nel 2018 vinse un Grammy ed è stato il volume più acquistato di quell’anno.