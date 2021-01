Beautiful, anticipazioni 17 gennaio: in un’accorata discussione, Hope confida a Brooke di avere un piano per riprendersi Douglas.

Il flirt di Ridge e Shauna è finalmente sfociato in un bacio. Dopo aver scoperto di essere entrambi ospiti al bungalow dei Forrester, i due hanno discusso brevemente della situazione matrimoniale di Ridge, prima di abbassare definitivamente le difese. Lo stilista ha sostenuto di non sapere come andrà a finire la sua relazione con Brooke, ma ha anche ammesso di non volerci pensare. Nel frattempo Brooke si è confrontata con Donna, sentendosi rimproverare la troppa fermezza utilizzata nei confronti di suo marito. L’intera famiglia, ad eccezione di Thomas, è preoccupata per un possibile allontanamento dei due.

Beautiful, anticipazioni 17 gennaio: Ridge cede alle lusinghe di Shauna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope farà visita a Brooke per parlare dell’adozione di Douglas. La ragazza si dice disposta a fare qualsiasi cosa, persino riavvicinarsi a Thomas, pur di riavere indietro il bambino In questa circostanza, Hope riceverà una chiamata di Douglas che le dirà di sentire la sua mancanza e le chiederà se può continuare a chiamarla “mamma”. Parallelamente Thomas parlerà con Eric, lasciandogli intendere di essere ancora innamorato di Hope.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Shauna sfrutterà l’occasione per mettere Brooke in cattiva luce, ribadendo ancora una volta che lei è l’unica in grado di capire le emozioni contrastanti di Ridge nei confronti di suo figlio.