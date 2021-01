Beautiful, anticipazioni 18 gennaio: mentre Hope mette a punto il suo piano per riprendersi Douglas, Shauna si confida con Quinn.

Il matrimonio tra Ridge e Brooke è davvero finito? Pare proprio di sì. Ridge ha baciato Shauna, cedendo finalmente alle sue lusinghe. I due sono più vicini che mai, mentre Brooke è sempre più lontana e sempre più decisa a non perdonare il marito finché lui non si renderà conto di aver sbagliato ad anteporre i bisogno di Thomas ai suoi. Hope, da parte sua, ritiene che Douglas starebbe molto meglio con lei e Liam che a casa Forrester. In una chiamata con il bambino, la ragazza gli promette che sarà per sempre la sua mamma, indipendentemente dalle circostanze.

Beautiful, anticipazioni 18 gennaio: Hope vuole che nessuno sappia del piano

Dalle anticipazioni americane scopriamo che il piano di Hope per riavvicinarsi a Douglas comincia a prendere forma. La giovane Logan ha capito di essere il punto debole di Thomas e sfrutterà questa consapevolezza per estorcergli la custodia del bambino. Brooke ha il presentimento che questo riavvicinamento sfocerà in tragedia e cerca di persuadere la figlia ad abbandonare il piano, ma Hope è decisa a proseguire dritta per la sua strada. La ragazza si accorda quindi con Thomas per un incontro a Villa Forrester, facendo promettere alla madre di mantenere segreta la loro conversazione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Shauna si confiderà con Quinn, raccontandole del bacio con Ridge e del fatto che il matrimonio tra lo stilista e Brooke è ormai giunto al punto di rottura.