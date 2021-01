Benedetta Rossi scherza con i fan sui social: “Gossippe! Sorpresi a letto insieme” – FOTO

La food blogger Benedetta Rossi ha condiviso uno scatto a letto assieme al marito Marco ed ironizza sui possibili titoli dei giornali

La cuoca marchigiana Benedetta Rossi è uno dei volti più amati dal pubblico italiano tanto che è risultata ottava nella top degli influencer con profili social. La classifica è stata stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee, Benedetta (ed il marito Marco) sbaraglia tutti nella classifica dei video creator più influenti.

Benedetta Rossi poco prima di Natale ha annunciato ai fan che si sarebbe allontanata dai social per qualche settimana, una sorta di “social detox” per ritrovare la serenità con il marito e la sua famiglia. Ora però è tornata alla carica con contenuti accattivanti e ricette facili da poter replicare a casa.

Benedetta Rossi, la foto con Marco che ha fatto molti ridere i fan

“Gossippe!!! Sorpresi a letto insieme…vabbè era per darvi la buonanotte 😁” scrive Benedetta nello scatto che la vede a letto insieme al marito Marco. Ironizza sui possibili titoli di cronaca rosa che i giornali avrebbero dato alla foto.

In realtà nulla di così hot per la coppia che si mostra sotto le coperte nel vero senso della parola, Benedetta emerge a malapena con a testa dal piumone rigato, capelli un po’ arruffati e occhi stanchi. Un sabato sera all’insegna del relax per la coppia.

Una fan scrive: “Benedetta Rossi e il marito Marco come non li avete mai visti; abbandonano i freni inibitori e si mostrano a letto insieme” e Benedetta scherzando le dice che ha capito chi fa i titoli allora: “Ma allora sei tu che fai i titoli! 😂”. 71mila like per lo scatto che a quanto pare ha fatto sorridere più di un fan della brava cuoca marchigiana.