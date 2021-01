Carlo Conti, il disagio dopo la pubblicità: “Qui non hanno capito”

Ad “Affari Tuoi” c’è spazio anche per un’esilarante gag. Carlo Conti, rivolgendo una simpatica battuta ai concorrenti, è stato tuttavia frainteso: momenti di forte disagio

Il format di “Affari Tuoi – Viva gli sposi” sta raccogliendo sempre più consensi. Carlo Conti, al timone del sabato sera di Rai 1, ospita ogni puntata una coppia di futuri sposi, che giocano per guadagnare un montepremi massimo di 300.000 euro. I concorrenti, che utilizzeranno il ricavo della vincita per realizzare tutti i loro sogni, vengono assistiti da personaggi dello spettacolo, che aprono per loro i famosi pacchi. La trasmissione, in onda a partire dalle 20.40, dura circa un paio d’ore, ed è ricca di colpi di scena. Carlo Conti, insieme agli altri personaggi, è in grado di regalare al pubblico della Rai dei veri e propri momenti di spettacolo, con annesse gag.

Carlo Conti, momenti di forte imbarazzo: “Non hanno capito”

Ieri sera, a concorrere per il montepremi finale, era la coppia formata da Simone e Noemi. I due, provenienti da Sant’Albano Stura, in provincia di Cuneo, hanno ricevuto fin dall’inizio delle graditissime sorprese da parte della produzione. La puntata si è infatti aperta con una clip che riassumeva i momenti più belli della loro storia. La futura sposa, visibilmente emozionata, non ha saputo trattenere le lacrime.

Il conduttore, volendo mettere a proprio agio i concorrenti, non ha risparmiato divertenti battute. Battute che, tuttavia, non sono state colte nell’immediato dai due protagonisti, come quella collegata al nome del loro paese d’origine. Conti infatti, dopo la pubblicità, ha ripreso la diretta asserendo: “gli ho chiesto se Santa Romina è vicino Sant’Albano…“.

Noemi e Simone, probabilmente in imbarazzo, non hanno colto il nesso con la famosissima coppia di cantanti.

“Mi hanno risposto di no, ma non hanno capito che la mia era una battuta: Albano… e Romina“. Una gag esilarante, che ha fatto sorridere tutti i presenti in studio.