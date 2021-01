Carlotta Mantovan gira pagina, anche stavolta è amore puro – FOTO

L’incredibile sensibilià di Fabrizio Frizzi resterà sempre nel cuore di Carlotta, lo testimonia adesso il suo nuovo amore.

La giornalista e conduttrice di origini venete, Carlotta Mantovan, a tre anni di distanza dalla dolorosa e prematura morte del marito Fabrizio Frizzi, brillante conduttore dotato di una sensibilità e professionalità fuori dal comune, riprende a mostrare il suo sorriso meraviglioso. Grazie all’affetto della sua famiglia e della bambina nata dall’amore con Fabrizio, Carlotta non si è lasciata vincere costruendo passo dopo passo, fino ad oggi, il suo futuro.

Leggi anche —>>> Carlotta Mantovan, la sua vita dopo Frizzi: le FOTO fanno sorridere

Carlotta Mantovan la gioia e la ricerca dell’amore puro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Potrebbe interessarti anche —>>> Carlotta Mantovan e il sorriso ritrovato con una nuova persona

Nella giornata di ieri Carlotta ha trascorso alcuni momenti in compagnia di uno dei suoi più affezionati amici. Come testimonia l’ultimo scatto pubblicato poche ore fa, la conduttrice mostra a più riprese la sua dedizione per una tipologia d’amore puro e disinteressato. Spesso, nei momenti di libertà, lei e la piccola Stella si rifugiano in un maneggio alle porte di Roma. Principalmente per godere di un pomeriggio all’insegna della natura e della loro passione condivisa per i cavalli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

L’interesse della donna per gli animali è sempre stato un punto fermo nella sua vita, e dopo la scomparsa di Fabrizio è sicuramente stato un ottimo ed ulteriore incentivo per continuare ad essere felice. “Sei una grande donna e una grande mamma ❤️” sono le parole utilizzate da un’ammiratrice della giornalista e pubblicate di seguito al post su Instagram.