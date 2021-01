Diletta Leotta, Can Yaman e “Una notte a Napoli” – FOTO

Diletta Leotta ha trascorso una notte a Napoli visto che oggi era inviata allo stadio in vista della gara delle 12:30. Molti indizi fanno presupporre che anche Can Yaman abbia trascorso un weekend nella città partenopea

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, diceva Agatha Christie, la signora in giallo. Non è mistero che Diletta Leotta e Can Yaman siano stati paparazzati dal settimanale “Chi“, giorni fa in un albergo di Roma quando l’attore turco ha dovuto interpretare uno spot per il regista suo conterraneo Ferzan Ozpetek. Inoltre il bellissimo protagonista di Day Dreamer ha firmato anche per il nuovo film di Sandokan con Luca Argentero. La giornalista inviata di Dazn ha trascorso la notte a Napoli visto che la gara tra i partenopei e la Fiorentina (finita 6-0 per gli azzurri) si è disputata oggi alle 12:30. La coincidenza che si aggiunge agli indizi dei giorni passati è una canzone che Diletta ha pubblicato nelle sue stories, la stessa che Can Yaman ha condiviso sempre nelle sue IG Stories.

“Una notte a Napoli”, la canzone condivisa da Diletta Leotta e Can Yaman

Come si può vedere nel profilo Instagram di entrambi gli interessati c’è la stessa canzone pubblicata nelle rispettive IG Stories. “Una notte a Napoli”, la nota canzone di Pink Martini che ha fatto anche da colonna sonora nel film “Mine vaganti”, diretto proprio dal regista turco che ha collaborato con Can Yaman per lo spot girato a Roma. Diletta Leotta ha pubblicato nelle sue stories la stessa canzone con sfondo della citta di Napoli ripreso dal finestrino dell’aereo e c’è anche uno spezzone di video in albergo.

Allora è il caso di parlare ancora di coincidenze? Magari uno dei due nelle prossime ore chiarirà cosa è successo durante la scorsa notte… a Napoli.