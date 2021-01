Elena Morali, con indosso un abito rosso, si mostra bellissima nell’ultimo scatto postato su Instagram. Un colore scelto ironicamente dalla showgirl per “festeggiare” il passaggio in zona rossa di alcune zone d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

L’Italia cambia colore per l’ennesima volta. Tra zone arancioni, gialle e rosse Elena Morali “festeggia” il passaggio indossando un abito rosso nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Ironicamente la showgirl scrive: “Io mi sono già vestita in tema con la mia amata zona rossa. Ma quando finirà tutto questo?”

Tantissimi i commenti da parte dei suoi 1,2 milioni di follower. Molti fan scrivono parole di sconforto per l’inasprimento delle restrizioni. Altri si concentrano sulla bellezza mozzafiato della showgirl. Nello scatto postato Elena mostra in primo piano le generose curve. Il vestito rosso a pois che indossa, dalla profonda scollatura, mette in risalto la sua bellezza. Lo sguardo della showgirl buca la camera. Gli occhioni azzurri e la chioma bionda catturano l’attenzione.

La Morali si trova davanti a una libreria e ad alcuni oggetti casalinghi. Dalle ciabatte alle immancabili mascherine. E non manca un dettaglio fashion. Su una mensola è posto uno zainetto firmato Gucci. Ma tutti questi elementi finiscono nello sfondo messi in ombra dalla radiosità e sensualità della Morali.

Morali conquista Instagram con scatti sensuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Attivissima sui social, Elena ogni giorno posta scatti in cui mette in mostra le curve mozzafiato, da sempre apprezzate dai fan. In ogni post posa indossando outfit sensuali stupendo i follower. Elena è diventata conosciuta a seguito della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione e a l’Isola dei Famosi.

Dopo la relazione con il Comico Scintilla, la Morali si è legata di recente a Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. Una relazione tormentata conclusa lo scorso ottobre tra ritorni e allontanamenti. Classe 1990, di Bergamo la Morali ama da sempre la moda e il make-up. Fin dall’infanzia il suo sogno nel cassetto era la carriera nello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Suo riferimento da sempre Michelle Hunziker. Ambizioni non viste di buon occhio dai genitori, come la stessa showgirl ha raccontato all’Isola dei Famosi.