L’ex partecipante del reality L’Isola dei Famosi ha pubblicato una foto in piscina super sexy e provocante: la showgirl è tra i sogni tutti!

La Morali indossa un costume da bagno nero abbinato alle unghie, ma l’attenzione dei fans ricade su altro: il lato B che emerge in superficie.

Elena guarda fisso l’obbiettivo della fotocamera, con due occhioni da cerbiatta poco truccati e scrive: “La SPA può rientrare negli hobby???“.

La bella influencer ha ricevuto quasi 20.000 mi piace e più di 140 commenti, tra i quali una valanga di complimenti.

Elena Morali e la sua brutta esperienza con uno stalker: “…è un incubo!”

Nel corso di un’intervista Elena ha raccontato di un brutto episodio in cui è stata perseguitata da uno stalker: «È stato ed è un incubo. Mi faceva recapitare pacchi contenenti escrementi di animali e poi mi scriveva che mi avrebbe piantato un coltello dietro la schiena quando meno me l’aspettavo. Per molto tempo non sono uscita di casa. Purtroppo lo hanno riconosciuto incapace di intendere e di volere, quindi non andrà in carcere».

E ancora: «Ha persino il mio numero di cellulare. In più non l’ho mai visto in faccia…».

Elena è sempre stata una donna forte e coraggiosa e proprio per questo, e per altri mille motivi, il pubblico la stima e la sostiene sin dal suo esordio in televisione.