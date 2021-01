Elisa Isoardi come mamma l’ha fatta: in lingerie è fantastica – FOTO

Elisa Isoardi incanta i suoi fan con una foto pubblicata sui social in cui mostra tutta la sua bellezza già di primo mattino

Bella e affascinante come sempre, senza bisogno di trucco, Elisa Isoardi lascia a bocca aperta i suoi tantissimi follower di Instagram grazie ad uno scatto pubblicato recentemente. L’amata presentatrice ha condiviso una foto in cui si mostra appena sveglia con addosso una canotta rosa che le lascia scoperte le spalle. I capelli arruffati e l’aria di chi ha a malincuore lasciato il tepore del letto sono riusciti a dare alla bella Elisa la decisa approvazione dei suoi seguaci. Ad essere messi in risalto dalla foto sono i suoi incantevoli occhi chiari, un meraviglioso prato su cui varrebbe la pena riposare. Nella didascalia che accompagna lo scatto la Isoardi rivela di essersi svegliata da poco e chiede ai suoi fan se è forse un peccato. Anche se così fosse è di certo facilmente perdonabile visto che una foto simile ne è il risultato.

Elisa Isoardi e la sua carriera dopo Ballando con le Stelle

Archiviata l’esperienza felice di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi in questo momento sembra essere lontana dai riflettori. L’ex compagna di Matteo Salvini, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di non avere al momento nessun progetto in cantiere. Purtroppo la situazione artistica, a seguito della pandemia di Covid 19, non è certamente tra le più floride e alla bella Elisa non resta che guardarsi intorno. Intanto continua a far parlare la reazione della conduttrice e di Raimondo Todaro dopo essersi classificati soltanto quarti a Ballando con le Stelle.

Entrambi i concorrenti si sono mostrati visibilmente irritati dal risultato con il ballerino che è uscito dallo studio in tutta fretta sfilandosi la medaglia. Alcune indiscrezioni raccontano invece di una Isoardi letteralmente furiosa dietro le quinte.