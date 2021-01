Elisa Isoardi e Raimondo Todaro duro attacco da chi li conosce bene

Il duro attacco alla coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro scuote il programma Ballando Con Le Stelle, è subito polemica.

Le polemiche dopo la fine dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle non cessano di presentarsi a più riprese. Anche a distanza di settimane dalla sua conclusione. Questa volta nel mirino ci sarebbe la coppia danzante composta dalla conduttrice Elisa Isoardi e dal celebre ballerino Raimondo Todaro. A volgere le sue dubbie riflessioni sul comportamento giudicato apparentemente poco consono dei due dopo la loro mancata vittoria è uno degli insegnanti da sempre legati al programma.

Simone di Pasquale su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Si tratta del ballerino di origini romane Simone di Pasquale, il quale avrebbe annunciato in una recente intervista di essere letteralmente “rimasto interdetto” di fronte alla reazione della coppia nel programma diretto da Milly Carlucci. Una rivelazioni che fonda le sue basi sull’incomprensione per la loro necessità di opporsi al verdetto finale.

“Non so perché hanno avuto questa reazione visivamente forte. Non è stato un bel vedere per noi professionisti, forse c’è qualcosa dietro che non so” avrebbe chiarito la sua opinione da esterno della situazione e soprattutto da maestro nella rivista di Mio.

Dopo aver sottolineato questo fattore di generale scontento dimostrato da Elisa e Raimondo, e dunque nonostante le peripezie che talvolta possono mettere in dubbio probabilmente il buon senso comune, Simone dichiara di non voler lasciare la trasmissione per nessun motivo. Il suo per Ballando è, e resterà, un “amore eterno“.