Elisa Maino serie di FOTO dove prevalgono bellezza e sensualità

L’influencer Elisa Maino continua la sua ascesa nel web con un duplice festeggiamento: bellezza e sensualità in primo piano.

L’influencer originaria del comune italiano di Rovereto, Elisa Maino, è entrata attivamente a far parte del mondo del web dall’età di tredici anni. Oggi giunge alla maggiore età e, come da consueto, ha deciso di condividere i suoi festeggiamenti con la sua vasta schiera di follower. Diciotto anni e già conosciutissima sulla piattaforma di Instagram, è nella top ten mondiale di Musical.ly, sognando di divenire una conduttrice televisiva. Elisa attualmente frequenta il liceo classico e nutre un profondo amore per il greco.

Elisa Maino ed il duplice festeggiamento

Quattro bellissimi scatti ed un bicchiere alla mano per brindare in questo giorno per lei così speciale. Sebbene la situazione restrittiva odierna dovuta alla pandemia avrà sicuramente limitato la sua possibilità di condividere quest’emozione dal vivo con le sue amicizie, non ha di certo frenato il suo entusiasmo.

Un outfit luminoso, nonostante la scura tinta primeggiante, è quello indossato per l’occasione della giovane influencer, e nella didascalia al post esulta con un: “I’M FINALLY 18! 😈✨♥️💸🔥🍾” .

Eppure, Elisa ha di recente rivelato che oltre alla sua passione per i social e per il mondo dello spettacolo, in particolare per le trasmissioni di X Factor ed Amici, le sue reali aspirazioni sarebbero ben diverse. In seguito agli studi liceali lei vorrebbe continuare il suo percorso iscrivendosi alla facoltà di Medicina, non escludendo ovviamente una terza possibilità.