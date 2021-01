Federica Panicucci e la presa di posizione inaspettata: “Lasciate stare”

Federica Panicucci durante la conduzione di “Mattino 5” prende le distanze dall’ospite di eccezione: “Non esageriamo…”

La trasmissione di “Mattino 5”, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi riserva sempre tantissime sorprese ai telespettatori della Mediaset. Tra un dibattito e l’altro, tanti sono gli argomenti che vengono discussi in diretta tv. Dalla cronaca rosa a quella nera, passando per i fatti di attualità e i “pettegolezzi” sempre all’ordine del giorno sulle emittenti televisive di proprietà berlusconiane.

Quando si parla di Gossip dalle parti di Canale 5, il riferimento non può che essere per il reality show del Grande Fratello Vip. La kermesse mediatica della casa più spiata d’Italia propone sfide avventurose tra i concorrenti in “gioco”, ma il pour parler finisce sempre per creare scompiglio e vedute differenti tra i concorrenti e gli opinionisti in tv.

Proprio in occasione dei fitti interventi, legati alle ultime puntate del GF Vip spiccano soventi quelli dell’opinionista in studio , Antonella Elia. L’ex partecipante del reality è stata protagonista di giudizi piuttosto “crudi” e rumorosi che non hanno lasciato nell’indifferenza l’ex vincitrice di Miss Italia ’93, Arianna David

Federica Panicucci e l’intervento a “gamba tesa” sulla David: “Attenzione a quello che dici…”

Nell’ultima puntata di “Mattino 5”, la trasmissione settimanale di Canale 5, condotta da Federica Panicucci, quest’ultima è stata costretta ad intervenire affinchè uno dei suoi ospiti d’eccezione non perdesse il controllo, durante l’esposizione della critica.

In studio, nell’ultima puntata, infatti si parlava del remake del Grande Fratello Vip e di tutto ciò che non è passato inosservato agli occhi del pubblico. Un esempio lampante sono le “sgridate” di Antonella Elia, l’opinionista e “braccio destro” nel reality, del conduttore, Alfonso Signorini. La showgirl torinese è stata nuovamente oggetto di critica per bocca di Arianna David, in collegamento con la Panicucci.

L’ex Miss Italia ha pronunciato frasi “pesanti” all’indirizzo della showgirl del GF, che ultimamente si è resa protagonista di un dibattito molto acceso con Samantha De Grenet, additandola con il solito pour parler “pungente”.

Il comportamento non è andato giù alla David che ha iniziato ad inveire contro Antonella Elia, accusandola di personalità “falsa” e sarcastica, anche in un contesto di scuse. La situazione inizia a diventare “rovente” in studio. Finchè Federica Panicucci interviene in difesa di Antonella Elia con un “Non esageriamo ora, stiamo oltrepassando i limiti”.

I telespettatori che hanno approvato la contestazione di Arianna hanno rilasciato qualche forma di perplessità sulla Panicucci, considerandola a sorpresa una pro-Elia. Quale sarà la risposta della bellissima conduttrice di Cecina?