Federica Pellegrini senza veli: si scopre e spunta il particolare doloroso – FOTO

Al momento Federica Pellegrini si trova a Ginevra per il 54esimo CIG Challenge International de Genève che terminerà oggi pomeriggio, una tre giorni in preparazione delle olimpiadi di Tokyo a cui gli atleti sono tenuti a partecipare per la preparazione pre olimpionica.

Federica ha però condiviso uno scatto che la vede distesa a letto, da sotto le coperte spunta un particolare che ha lasciato esterrefatti i fan della campionessa, e che lei stessa ha avuto l’accortezza di spiegare interagendo con le persone nei commenti a margine.

Federica Pellegrini svela un dietro le quinte alle gare, “I costumi da gara sono molto stretti…”

“Anche la mia pelle si deve riabituare a “mettere” 2 costumi da gara in un giorno 🥺🥺😩 #cosedanuotatori 🏊🏻‍♀️♥️ …domani ultimo giorno di gare e saranno doloriiii 😩😩”. Questo quanto scrive Federica Pellegrini a margine della foto condivisa nella sua pagina Instagram.

I fan della nuotatrice non capiscono e chiedono come sia possibile questa cosa, “Ma il costume da gara non è uguale a quello di allenamento?” e ancora “Ma ha la cartavetrata dentro 😳”.

Fede allora spiega che “I costumi da gara sono molto stretti e per tirarli su grattano sulla pelle (🙋🏼‍♀️molto delicata)”. Una dura realtà che spesso non conosciamo perché non vediamo i dietro le quinte degli allenamenti ma sono le gare a cui gli atleti si sottopongono. 46mila like per la Divina che riceve supporto nei commenti da parte di tutti i suoi 1,2 milioni di follower.