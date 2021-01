Nel 2020 la figlia di Ornella Muti, Carolina Fachinetti, ha perso il compagno di una vita. Sui social non ha mai smesso di condividere scatti in suo ricordo.

Un anno fa avrebbero festeggiato i loro 8 anni insieme. La figlia di Ornella Muti, Carolina Fachinetti, ha perso nel febbraio 2020 il compagno Andrea Loghi. Un grave lutto che ha segnato profondamente tutta la famiglia di Ornella. La coppia aveva due splendidi figli, Alessandro e Giulia. Il compagno si è ammalato nel 2017 a causa di un tumore al cervello. Carolina, figlia di Ornella e dell’imprenditore Federico Facchinetti, ricorda il suo grande amore condividendo scatti del passato sull’account Instagram.

Commovente è il recente post in cui ricorda il loro anniversario postando una foto con uno dei loro figli appena nato.

“La mia vita in qualche modo va avanti, giuro non mi sembra possibile, senza di te niente ha senso Andrea. Mi manchi. Ti amo. Ti amerò sempre perché il tempo va avanti ma il mio cuore, la mia anima no. Quella è tua amore mia”, le parole della figlia di Ornella nella didascalia al post.

Era il 26 febbraio quando Andrea si spense. Ma l’amore di Carolina rimane forte più che mai. La giovane sempre tramite i social dedicò un ultimo saluto al compagno di una vita. “Sei un guerriero”, le parole della Fachinetti.

Ornella Muti straziata dal dolore: nel 2020 per il genero e la madre

Durante un’intervista a “Oggi un altro” Ornella Muti aveva raccontato del grande dolore vissuto. In quel periodo aveva infatti perso anche la madre Ilse Renate Krause di 91 anni.

La Muti parlò di come vedere la figlia soffrire la gettava nello sconforto più grande. Unico conforto la vicinanza della famiglia. Due gravi lutti di cui Ornella parlò con difficoltà tra le lacrime.

“Vedere mia figlia così toccata è molto duro. Vedere i miei nipoti è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia”, aveva affermato l’attrice.