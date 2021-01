L’influencer Francesca Brambilla posta una foto con la sua amica del cuore: le parole della didascalia hanno commosso tutti i lettori.

Ecco un’estratto della lunga dedica scritta da Francesca: “Voglio esserci quando mi guarderai in faccia e sorridendomi, dirai ‘mi sposo’. Voglio esserci il giorno del tuo matrimonio, a tenere il bouquet, a farti da testimone, tanto io sarò ancora single“.

Le dolcissime migliori amiche hanno lo stesso modello di costume da bagno: lo avranno fatto apposta?

Il post è piaciuto molto: più di 22.000 like e 150 commenti!

Francesca Brambilla e l’inizio della sua carriera: che rapporti ha con la televisione?

Durante un’intervista, la Brambilla ha raccontato come ha iniziato la sua attuale carriera nel mondo dello spettacolo: “Ho iniziato la mia carriera facendo la modella. Mi sono ritrovata per caso a far televisione, non era tra i miei progetti. A 16 anni ho fatto la copertina della rivista ufficiale dell’Atalanta, e pochi mesi dopo mi hanno chiesto di andare a ‘Quelli che il calcio’ ogni domenica a commentare le partite. Mi divertivo molto! Mi è piaciuto sin da piccola stare davanti all’obiettivo“.

Nella sua vita, ha invece chiuso il capitolo dei concorsi di bellezza: “Sicuramente i concorsi di bellezza sono un inizio per tutte quelle che vorrebbero fare questo lavoro. Sono quasi una prova di coraggio. Sicuramente se dovessi tornare indietro non lo rifarei“.

E ancora: “Sono solo una perdita di tempo e purtroppo non vince mai chi lo merita davvero. Quindi non condivido assolutamente i concorsi di bellezza anche se ho conosciuto molte ragazze e ho un bel ricordo“.