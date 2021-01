Francesca Cipriani su Mario Ermito e Urtis: “hanno consumato”

Francesca Cipriani sente e svela tutto su Mario Ermito e Giacomo Urtis: usciti dalla casa del GF avrebbero fatto “fichi fichi”.

L’esuberante showgirl Francesca Cipriani ha svelato un aneddoto segreto tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, i due ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere usciti dal reality a distanza di poco tempo uno dall’altro, secondo quanto detto da Francesca e forse presi da una qualche nostalgia, sembrerebbe che i due abbiano voluto condividere ancora una volta del tempo assieme. Inoltre, già una settimana fa alcune voci da parte di Deianira Marzano avevano ipotizzato un loro precedente avvicinamento nella casa.

Leggi anche —>>> GF Vip, rapporto tra due uomini nella casa sotto le coperte: i nomi spiazzano tutti

Il perché delle dichiarazioni di Francesca Cipriani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

Potrebbe interessarti anche —>>> Mario Ermito, chi è e cosa fa il nuovo concorrente del GF Vip

La questione amorosa è stata ripresa nella giornata di oggi durante la trasmissione radiofonica diretta da Giada Di Miceli, su RadioRadio. In cui Francesca, presente come ospite, si è sbilanciata: “adesso ve lo dico io, hanno consumato, sì, hanno consumato”. E per rendere la rivelazione ancor più veritiera decide di consegnare gratuitamente una prova in mano alla conduttrice: “Io ho dormito a casa di Giacomo, sì, ero nella camera vicina”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

A smentire però le voci, utilizzando un fare del tutto ironico ed apprezzando lo spirito goliardico dell’amica, sarà poi lo stesso Urtis ammettendo di aver trascorso del tempo in compagnia di Mario. Ma soltanto “vicino ai fornelli”! Adesso il coinquilino è infatti tornato nella sua Taranto, ma al di là degli scherzi tra i due pare che sia nata una bellissima amicizia.