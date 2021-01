Gina Lollobrigida, ricorda la violenza subita: “È il dramma della mia vita”

Gina Lollobrigida, ospite a Domenica In, ricorda l’episodio drammatico di una violenza che ha segnato irrimediabilmente la sua vita

La diva Gina Lollobrigida, nel salotto di Domenica In ospite di Mara Venier, ha aperto il suo cuore ricordando un momento estremamente doloroso della sua vita. L’artista ha infatti raccontato di una violenza subita da giovanissima. L’attrice, 93 splendidi anni compiuti a luglio, ha ripercorso il dramma di lei ragazzina quando nell’immediato dopoguerra era appena 18enne. La Lollobrigida ha infatti rivelato la violenza subita da un famoso calciatore dell’epoca che militava nella Lazio. “Dopo sono stata frastornata per giorni – ha ricordato l’attrice – prima ero vergine e dopo la violenza subita ho cercato di dimenticare ma quel senso di vergogna non può essere cancellato“. La vita di Gina Lollobrigida, anche se costellata da fama e successo, non è stata priva di dolori. L’ultimo è stato provocato dalla relazione con Javier Rigau, più giovane dell’attrice di 35 anni, che avrebbe cercato di approfittarsi di lei con un matrimonio.

Gina Lollobrigida ricorda l’amico scomparso di recente

Gina Lollobrigida è una delle attrici italiane sbocciate nel secondo dopoguerra più amate e apprezzate non solo nel bel paese ma anche all’estero. Diva indiscussa è riuscita ad entrare nella storia del cinema italiano e non solo grazie ai suoi 7 David di Donatello, due Nastri D’Argento, 1 Golden Globe e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L’artista di Subiaco in una sua recente intervista ha voluto ricordare Sean Connery che, scomparso pochi mesi fa, è stato fra i suoi amici più cari. Un’amicizia nata sul set de La donna di paglia e che è durata fina alla morte dell’attore scozzese avvenuta lo scorso ottobre a 90 anni.

“Sean Connery era un vero gentleman – ha tenuto a precisare la Lollobrigida – un uomo sempre molto rispettoso, una qualità che nel mondo del cinema è davvero rara“.