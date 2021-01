Ginevra Pisani, l’abbraccio con la sua “bimba”. Coccole e sorrisi nelle stories condivise – FOTO

La professoressa de L’Eredità ha condiviso uni scatto con la sua cagnolina che le dorme in braccio beata. Il ritorno a casa è stato una gioia

Ginevra Pisani è ormai da qualche mese la bellissima modella e professoressa nel programma di Rai Uno “L’Eredità” condotto da Insinna.

Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi in cui ha conosciuto il suo ex compagno Claudio D’Angelo, per lei si sono aperte le porte per molte collaborazioni importanti con brand di alto respiro nazionale del settore moda, vista la sua attività come modella.

“Mi manca indossare un abito da sera e sentirmi una vera principessa🌹 Speriamo che il 2021 ci riporti la gioia di indossare i tacchi a spillo😂 E voi cosa desiderate da questo nuovo anno? Scrivetelo nei commenti, vi leggo tutti 💖”. Questo quello che ha scritto pochi giorni fa a margine dello scatto che la vede in abito rosso all’interno di un atelier di moda.

Ginevra Pisani, “Erano mesi che non vedevo il mare”

Ieri Ginevra ha potuto tornare a casa a Castellamare di Stabia dove è nata e cresciuta e dove risiede con la sua famiglia. Nelle stories di Instagram la vediamo mentre percorre con il treno la discesa che la porta verso la sua città. “Erano mesi che non vedevo il mare” commenta mentre si affaccia sul Golfo di Napoli al tramonto.

Poco dopo è a casa e la vediamo abbracciata alla sua cagnolina Coco, un bellissimo barboncino nano color ruggine, che lei stringe al petto mentre dorme beatamente dopo aver ricevuto molte coccole da parte della padroncina tornata da lei.

Ginevra ha 331mila fan sui social che la seguono attivamente nei suoi spostamenti. Classe 1998 cattura sempre per il suo fascino inconfondibile e la sua bellezza innata.