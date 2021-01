Giulia de Lellis: il suo abito dimostra che possiamo restare a casa senza rinunciare allo stile

In occasione del suo 25esimo compleanno, l’influencer Giulia de Lellis indossa un mini abito da urlo e non passa inosservata sui social, pur restando a casa per i festeggiamenti.

La ex compagna di Andrea Damante ha festeggiato i suoi 25 anni il 15 gennaio e si è goduta le coccole che le ha riservato il nuovo fidanzato.

L’attuale ragazzo Carlo Gussalli Beretta, nipote del fondatore della nota fabbrica d’armi, le ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa tra le mura di casa.

Sul suo profilo Instagram, lei non si è trattenuta dal definirlo “il migliore” aggiungendo il commento “la sorpresa più sorpresa di sempre“.

Carlo Gussa, come si identifica su Instagram, non si è limitato e per la sua amata ha fatto le cose in grande, non facendo mancare palloncini, dolcetti personalizzati, foto, sebbene l’attuale situazione d’emergenza sanitaria lo abbia costretto ad organizzare il tutto all’interno della sua abitazione.

L’abito di Giulia de Lellis e un regalo di compleanno super costoso

Giulia non ha rinunciato allo stile nemmeno in questa occasione, cogliendola per sfoggiare un minidress color carne che non lascia certo spazio all’immaginazione.

L’abito che ha scelto per il suo compleanno è firmato Hervé Léger, un brand francese famoso per le silhouette femminili, con le sue lunghezze provocanti, le fasciature, la super aderenza e le spalline sottili.

A completare l’outfit dell’influencer, un paio di ciabattine pelose della stessa tonalità color cipria dell’abito e firmate Mou.

Sembrerebbe anche, come dichiarato dalla stessa Giulia nelle sue stories di Instagram, che la ragazza si sia trattata molto bene per questo 25esimo, regalandosi una borsa molto costosa di Hermès: il modello Kelly, color rosa.

Dopotutto, i migliori regali sono quelli che ci facciamo da soli. Stando a quanto ci dice, era una borsa che la ragazza aveva già adocchiato da tempo e questo non poteva che essere il momento giusto per regalarsela. Il prezzo della borsa va dai 10mila ai 100mila euro e può essere acquistata solo su ordinazione, mettendosi in lista d’attesa.