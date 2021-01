Iva Zanicchi gela Silvia Toffanin, il commento da censura: “Da giovane ero…”

Ospiti in studio a Verissimo Iva Zanicchi insieme a Orietta Berti che hanno parlato della loro amicizia e non solo, anche rivelazione osé

Ieri sono state due delle ospiti più attese nel programma di Canale Cinque “Verissimo” condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. Iva Zanicchi e Orietta Berti si sono presentate in ampi abiti svolazzanti in nuance blu e azzurra, hanno raccontato la loro amicizia, la loro carriera costellata di successi, i loro amori e i loro segreti più intimi. Le due leggende della musica italiana si sono sbizzarrite tra aneddoti e gossip, un’accoppiata vincente che ha rallegrato il pomeriggio della rete Mediaset.

Ma qual è il segreto del loro successo chiede la Toffanin? “La sincerità, non ho mai tradito il pubblico, forse solo qualche volta io. Poi non siamo dive, siamo persone normali vicino la gente. La diva è appariscente poi si smonta” commenta Iva Zanicchi.

Orietta si riallaccia a quanto detto e spiega: “Bisogna avere il carattere giusto per essere dive, noi non lo siamo. Siamo rispettate ancora, siamo cresciute con il nostro pubblico, e invecchiate con loro”.

Iva Zanicchi e la confessione choc che fa raggelare lo studio

Il 18 gennaio sarà l’81esimo compleanno di Iva Zanicchi che ha spiegato la malattia e il travaglio psicologico per superare quanto avvenuto: “Voi pensavate che me ne andassi, vero? A 80 anni ha preso il Covid, va all’ospedale, lo so che lo avete pensato in molti” ha affermato ridendo, ma anche ringraziando tutti per le manifestazioni di affetto ricevute.

Poi ha anche raccontato una retroscena della sua carriera quando era giovane. Silvia le fa vedere una copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni” di qualche anno fa in cui lei indossa abiti succinti. “Com’eri sensuale in quella foto…”.

Iva allora risponde con molta naturalezza: “Ero un po’ sporcacciona. C’è stato un attimo mio un po’ così… Ma perché poi? C’era questo fotografo che mi diceva: ‘non è che sei tanto bella, ma hai le gambe bellissime’…E voleva sempre che le mettessi fuori…E allora quando io lo vedevo le buttavo fuori…”, ha confessato in modo ironico la Zanicchi.