Jolanda De Rienzo è nata a Napoli nel 1984, e dopo gli studi di scuola superiore si è iscritta all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e si è laureata in Scienze della Comunicazione. Subito dopo la laurea ha cominciato a lavorare in televisione come conduttrice e giornalista sportiva. La sua carriera ha preso il volo con il programma dedicato al benessere e alla salute “Restate con noi“. Successivamente ha condotto “Goal di Notte“, programma dedicato al calcio, in particolar modo al Napoli.

Jolanda De Rienzo

Nel 2014 è approdata alla conduzione di Goal Show con Walter De Maggio. Purtroppo la sua esperienza in trasmissione non è finita nel migliore dei modi: tra i due c’è stata una dura discussione che alla fine ha portato alla rottura tra loro due. Jolanda non si da per vinta ed è riuscita ad arrivare alla conduzione di Aspettando Calciomercato su Sport Italia. Tra l’altro è sempre presente alle dirette live delle partite di Champions League.

Jolanda è molto attiva sui social, su Instagram in particolar modo dove racconta sempre momenti della sua vita e del suo lavoro.