Justine Mattera, il VIDEO bollente fa salire la temperatura sui social. La showgirl ha fatto impazzire i suoi followers con il filmato che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Justine Mattera è sicuramente una delle showgirl televisive più amate di sempre. Quest’anno compirà 50 anni e ha ancora il fisico di una ragazzina: merito di una disciplina sportiva al limite dell’agonismo, come il nuoto, la corsa e la bici. Sui social pubblica continuamente foto che la ritraggono in una forma smagliante, il suo fisico scaturisce l’invidia di tante influencer e di tante persone comuni che commentano sempre i suoi scatti e le rivolgono tanti complimenti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Justine Mattera fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine è nata a New York il 7 maggio del 1971: è una showgirl, attrice, cantante e conduttrice televisiva, vive in Italia dal 1994 e ci lavora. Precisamente si trasferì a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università degli studi di Firenze. Per mantenersi cominciò a lavorare come modella e cubista, ed è in una discoteca toscana che venne notata dal produttore e DJ Joey T. Vannelli. Justine inizia così a collaborare con Vannelli in alcune produzioni, e quello stesso anno esordì come cantante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Insomma, una carriera lunga e piena di soddisfazioni che l’hanno portata sul tetto del mondo. Ancora oggi è famosissima e amatissima sui social.