Maria Grazia Cucinotta, 50 anni e sembra una ragazzina, è stupenda. L’attrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Maria Grazia Cucinotta è senza dubbio uno dei volti del panorama del cinema più amato degli ultimi decenni, oltre ad essere una produttrice ed ex modella molto affermata. La sua carriera è cominciata ufficialmente nel 1987 quando si è posizionata terza nel concorso di bellezza Miss Italia, per poi essere notata dall’indimenticabile Renzo Arbore. Nel 1994 ha recitato nel famoso film “Il Postino“, ovvero l’ultimo capolavoro del mitico Massimo Troisi.

Maria Grazia Cucinotta fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Dopo aver deciso di partecipare al concorso di Miss Italia, è stata scelta da Renzo Arbore per fare la valletta nel famoso programma televisivo Indietro Tutta. L’attrice ha cominciato poi a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1990 ha debuttato anche nel mondo del cinema al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi, nel noto film Vacanze di Natale 90. Dopo tre anni l’abbiamo vista nel cast di Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Non si può negare che il suo successo è arrivato quando ha preso parte alla pellicola di Massimo Troisi per il ruolo di Beatrice ne Il Postino, che è diventato celebre in tutto il mondo per aver ricevuto ben 5 candidature nel 1996 ai premi Oscar. Un anno dopo è stata scelta da Leonardo Pieraccioni per il film I Laureati, che ha consacrato il suo successo.