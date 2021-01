Maria Pedraza continua a far impazzire i suoi numerosissimi followers con scatti pazzeschi in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico favoloso.

Maria Pedraza è un’attrice e ballerina spagnola conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato Alison Parker nella celebre serie televisiva ‘La casa di Carta’. Nella sua carriera, la classe 1996 ha preso parte anche ad altre serie targate Netflix come ‘Élite’ e ‘Toy Boy’. Stando ai media spagnoli, la nativa di Madrid si è lasciata con Jaime Lorente, collega conosciuto sul set de ‘La casa di carta’.

Maria è seguitissima sui social network: il suo account vanta 11,9 milioni di followers. La 24enne ama postare scatti da urlo in cui mostra ai suoi fan la sua bellezza irresistibile. La Pedraza, poco fa, ha condiviso una foto magnifica in cui ha piazzato il suo décolleté da sogno in primissimo piano.

Maria Pedraza incantevole in primo piano, décolleté da urlo

Maria, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è semplicemente favolosa. La sua bellezza nel selfie in primo piano fa impazzire i fan. Gli occhi della nativa di Madrid sono semplicemente spettacolari. Il suo sguardo ipnotizza i followers, mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili. Come se non bastasse, il suo décolleté manda in estasi gli ammiratori.

Numeri pazzeschi per il post di oggi. L’immagine, infatti, ha già raccolto 561mila cuoricini e innumerevoli commenti. I complimenti si sprecano, così come le paroline di apprezzamento e le emoticon eloquenti.

La Pedraza, qualche giorno fa, fece impazzire tutti postando una foto in bikini da paura, con seno esplosivo in bella mostra.