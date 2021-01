Martina Colombari eterna giovinezza, il fisico che ti lascia di stucco – FOTO

Martina Colombari continua la sua “campagna” di eterna giovinezza. Stavolta il look non ha lasciato i fan nell’indifferenza

La candidatura social di Martina Colombari non era mai stata così glamour, come nell’ultimo periodo. L’ex conduttrice e modella di Miss Italia ’91 ha rispolverato quei valori di bellezza che solo una super showgirl come lei poteva conservare a lungo.

Le diverse tonalità d’abbigliamento sportivo utilizzate nell’ultimo periodo hanno fatto scalpore nel cuore dei fan, che hanno apprezzato la voglia e l’intraprendenza di Martina, di mettersi in forma e “ammazzare” il tempo, organizzando corse all’aperto in “solitaria”, per onorare un fisico che già eccelle di suo.

La coniuge di Billy Costacurta ha “aizzato” lo stile e la moda invernale 2021 con tute molto aderenti che ne hanno risaltato anche la minima “acconciatura” muscolare. Una tendenza nelle giovani ragazze di oggi, che non si accontentano di una bellezza acqua e sapone, che si evince, invece dal volto della Colombari

Martina Colombari, lo scatto in “black&white” del Sabato sera: fan in delirio

La showgirl ed ex vincitrice del concorso “Miss Italia 1991”, Martina Colombari non ha badato a sentimentalismi nell’ultima apparizione via social. Da tempo, la moglie di Costacurta ha abbattuto il muro dei pregiudizi, invitando i fan a guardarla e ammirarla così come è, una bellezza di parte, che spicca con il suo fascino “delizioso” e un pizzico malizioso, divenuto ormai virale sui social.

In particolare la soubrette, anni ’90 ed ex “imperatrice” della tv sul piccolo schermo ha dimostrato di non aver perso un filo di “smalto” con la propria sensualità. Martina non ha bisogno di trucchi, make-up e ritocchini vari per rendere nota la sua notorietà.

Per questo motivo è solita spingersi oltre, proponendo una bellezza semplice e realistica, come nell’ultima occasione, dove ha raccolto ben oltre 12mila consensi.

Lo scatto “black&white” mette in risalto un volto, paragonabile a quello di una divinità, per non parlare di quel fisico, espressione perfetta di un’eterna giovinezza, che lascia i fan di “stucco” e in balìa dei commenti più “calienti”. Che si possano spendere per una bellezza illegale e intramontabile come quella della Colombari: “Fisico bestiale, atletico e tonico complimenti Martina 👏👏👏❤️❤️❤️❤️; Sei Illegale coscritta ❤️”